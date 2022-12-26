Twitter відновлює функцію запобігання самогубствам

Twitter відновив функцію, яка рекламувала гарячі лінії для запобігання самогубствам і групи підтримки після того, як її генерального директора Ілона Маска розкритикували за їх видалення.

Функція, відома як #ThereIsHelp, розмістила банер у верхній частині результатів пошуку за певними темами та перерахувала контакти організацій у багатьох країнах, пов’язаних із психічним здоров’ям, ВІЛ, вакцинами, сексуальною експлуатацією дітей, Covid-19, гендерним насильством, стихійні лиха та свобода слова.

У п'ятницю агентство Reuters повідомило, що цю функцію було видалено кілька днів тому .

Керівник відділу довіри та безпеки Twitter Елла Ірвін підтвердила видалення та назвала його тимчасовим. Ірвін сказав: «Ми виправляли та оновлювали наші підказки. Їх просто тимчасово видалили, поки ми це робимо. Ми очікуємо, що вони будуть відновлені наступного тижня».

Ірвін сказав: «Google дуже добре працює з цим у своїх результатах пошуку, і [ми] фактично віддзеркалюємо деякі їхні підходи за допомогою змін, які ми вносимо». Вона додала: «Ми знаємо, що ці підказки корисні в багатьох випадках, і просто хочемо переконатися, що вони функціонують належним чином і залишаються актуальними».

Маск, який спочатку не відповів на запити щодо коментарів щодо видалення, написав у Twitter: «Неправда, вона все ще є». У відповідь на критику користувачів Twitter мільярдер також написав, що «Twitter не запобігає самогубству».

Початкове видалення змусило деякі групи захисту споживачів і користувачів Twitter висловити занепокоєння щодо добробуту вразливих користувачів платформи.

Ейрліані Абдул Рахман, який був у нещодавно розпущеній консультативній групі Twitter щодо вмісту, сказав, що зникнення #ThereIsHelp було «надзвичайно збентеженим і глибоко тривожним». Вона додала, навіть якщо його було лише тимчасово видалено, щоб звільнити місце для вдосконалень, «зазвичай ви працювали б над ним паралельно, а не видаляли».

Раніше Маск заявляв, що кількість показів або переглядів шкідливого контенту зменшується після того, як він очолив компанію в жовтні, і опублікував графіки, які демонструють тенденцію до зниження, хоча дослідники та правозахисні групи відстежують збільшення кількості твітів із расовими образами та іншими образами. вміст, що викликає ненависть.

Підприємець також заявив, що хоче боротися із зображеннями жорстокого поводження з дітьми у Твіттері, і розкритикував те, як попередні власники впоралися з цією проблемою. Але він скоротив значну частину команд, залучених до роботи з потенційно небажаними матеріалами.

Twitter запустив деякі підказки близько п’яти років тому, і згідно з твітами компанії, деякі з них були доступні в понад 30 країнах.

Джерело: internetua.com

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