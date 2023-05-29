Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:04
Просмотров: 85

Twitter виходить із Кодексу ЄС щодо дезінформації

Twitter виходить із Кодексу ЄС щодо дезінформації

Комісар ЄС із питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон заявив, що Twitter вийшов із добровільного Кодексу практики Європейського Союзу щодо дезінформації.

Раніше цього року Twitter Inc. була єдиною великою технологічною платформою, яка не надіслала повний звіт до Європейського Союзу під кодом, якого компанія погодилася дотримуватися до того, як її поглинув Ілон Маск наприкінці 2022 року. Її звіт був коротким. даних і не включало зобов’язань соціальної медіа-компанії щодо розширення можливостей перевіряючих фактів, повідомили в лютому в виконавчому органі ЄС.

«Twitter залишає добровільний Кодекс практики ЄС проти дезінформації. Але зобов'язання залишаються", - написав Бретон у своєму Twitter-акаунті ввечері в п'ятницю. «Ви можете втекти, але не можете сховатися».

Він сказав, що окрім добровільних зобов’язань, боротьба з дезінформацією стане юридичним обов’язком з 25 серпня відповідно до Закону ЄС про цифрові послуги. Twitter буде кваліфікуватися як «дуже велика онлайн-платформа», що вимагатиме від компанії розглядати шкідливий контент і подавати щорічну оцінку ризиків до комісії.

«Наші команди будуть готові до примусового виконання», — написав Бретон у Twitter.

Великі скорочення Маска в Twitter, включно з відтоком усього брюссельського офісу компанії, викликали занепокоєння щодо того, чи зможе компанія внести необхідні зміни, щоб відповідати правилам ЄС. Недотримання DSA може коштувати штрафу компанії в розмірі до 6% його річного доходу або навіть спонукати комісію повністю заборонити платформу.

Джерело: internetua.com

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Мария Захарова возложила на США ответственность за Вторую Мировую войну и Холокост
Сегодня 08:53    116
росіяни вигадали чергову брехню про місця на українських цвинтарях для «польських найманців»
Сегодня 08:31    109
В России участились призывы к принудительному труду для нужд войны, - британская разведка
Сегодня 07:32    126
«Вербування одеських школярів на фронт» і «вилучення землі для «польських найманців»
Сегодня 07:14    144
Перлы русских пропагандистов
Сегодня 07:04    131
Наш ждет база «подтверждённых людей»
Сегодня 06:36    224
Дефолта США не будет
Сегодня 06:19    174
И план был таков...
28.05.2023 10:50    287
Історія вокзалу міста Донецьк в 3 фото
28.05.2023 10:36    258
Загарбники на лівобережжі Херсонщини продовжують «інтегрувати» українських дітей в «русский мир»
28.05.2023 10:22    150
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 