Twitter виходить із Кодексу ЄС щодо дезінформації

Комісар ЄС із питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон заявив, що Twitter вийшов із добровільного Кодексу практики Європейського Союзу щодо дезінформації.

Раніше цього року Twitter Inc. була єдиною великою технологічною платформою, яка не надіслала повний звіт до Європейського Союзу під кодом, якого компанія погодилася дотримуватися до того, як її поглинув Ілон Маск наприкінці 2022 року. Її звіт був коротким. даних і не включало зобов’язань соціальної медіа-компанії щодо розширення можливостей перевіряючих фактів, повідомили в лютому в виконавчому органі ЄС.

«Twitter залишає добровільний Кодекс практики ЄС проти дезінформації. Але зобов'язання залишаються", - написав Бретон у своєму Twitter-акаунті ввечері в п'ятницю. «Ви можете втекти, але не можете сховатися».

Він сказав, що окрім добровільних зобов’язань, боротьба з дезінформацією стане юридичним обов’язком з 25 серпня відповідно до Закону ЄС про цифрові послуги. Twitter буде кваліфікуватися як «дуже велика онлайн-платформа», що вимагатиме від компанії розглядати шкідливий контент і подавати щорічну оцінку ризиків до комісії.

«Наші команди будуть готові до примусового виконання», — написав Бретон у Twitter.

Великі скорочення Маска в Twitter, включно з відтоком усього брюссельського офісу компанії, викликали занепокоєння щодо того, чи зможе компанія внести необхідні зміни, щоб відповідати правилам ЄС. Недотримання DSA може коштувати штрафу компанії в розмірі до 6% його річного доходу або навіть спонукати комісію повністю заборонити платформу.

Джерело: internetua.com

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