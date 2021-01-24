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Twitter заблокировал аккаунт лидера Ирана Али Хаменеи: названа причина

Twitter заблокировал аккаунт лидера Ирана Али Хаменеи: названа причина

Компания Twitter заблокировала учетную запись верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Причиной стала публикация Хаменеи изображения, которое администрация социальной сети расценила как угрозу экс-президенту США Дональду Трампу. Об этом говорится в сообщении Радио Свобода.

На картинке был показан похожий на Трампа мужчина, играющий в гольф и оказавшийся в тени летательного аппарата, который навис над ним. По данным администрации соцсети, это сообщение было расценено как угроза другому человеку. По этой причине аккаунт пользователя @khamenei_site был заморожен.

Предполагается, что сообщение Хаменеи является реакцией на убийство иранского генерала Касема Сулеймани, который погиб в результате удара ВВС США в прошлом году. Инициатором и вдохновителем этой спецоперации был сам Трамп. Иранские власти неоднократно обещали отомстить американским властям.

Источник: sprotyv.info

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