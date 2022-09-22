Туалет біля вівтаря, порно в школі, зруйноване село – таким окупанти залишили Богородичне (ФОТО)

Після деокупації Богородичного, що на Донеччині, українські військові зайшли в геть зруйноване село, в якому з місцевих жителів залишилися чоловік із хворою мамою, прикутою до ліжка, та дідусь із перебитими пальцями, який переховувався від окупантів у підвалі й до приходу українських військових звідти не виходив. А ще, обезголовлені тіла, гори непотребу та покинута техніка з боєприпасами.

- Ми понад місяць стояли на позиціях, не давали просуватися ворогу. Потім зайшли в село, супротиву не було, вочевидь ми страшніші, ніж вони думають, - каже український воїн Федір.

Його побратим Устим розповів, що заходили в населений пункт із саперами, ворог позалишав розтяжки на вулиці та в будинках, замінував школу. У ній, у вестибюлі, окупанти відгородили шафами та ширмами невеличку кімнату. У ній лежали порнографічні журнали з презервативами, над якими висіла ікона.

- Ми одні з перших зайшли в цю школу, те що ми побачили, не описати словами… Вони тут жили, їли й ходили під себе. Організували кімнату релаксації, думаю, одні одного тут… Тут же у школі розвели козячу ферму й посеред приміщення на мангалі смажили шашлики. А як утекли школу замінували, зробили це дуже професійно , - розповів український воїн на псевдо «Єгерь»

Військовослужбовець Ростислав вважає, що в Богородичному перебували кадирівці.

- Коли зачищали село, то в крайніх хатах знаходили сумки з іконами. Вони виносили з церкви все цінне. Тут, на мою думку, були кадирівці, бо відрізали голови, а росіяни, думаю, не змогли б цього зробити.

У будинку, де знайшли обезголовлене тіло, окупант залишив свій щоденний, у якому написаний вірш, плани на майбутнє та список «двохсотих».

У наслідок обстрілів у селі частково зруйнована церква. Однак вцілілу частину храму окупанти використовували у власних цілях: біля вівтаря зробили туалет, а на подвір’ї сміттєзвалище.

- Нема в людей нічого святого. Московський патріархат, «русскій мір»…, для чого гадити в тій церкві, які б ті ікони не були, чиї б вони не були, хто б їх не написав? Це тварини! Щоби ви собі розуміли, вони справляли нужду біля вівтаря, там же пили й закусували. Навкруги купа жіночої білизни й використані засоби жіночі гігієни, - розповів про побачене «Єгерь».

Залишили після себе окупанти боєкомплект і техніку. Частина з неї придатна до використання, частина піде на запчастини.

- Наші артилеристи молодці, постаралися й попалили їх максимально. Але що вціліло, піде на запчастини. Залишили вони нам багато чого. Тут у них були серйозні позиції, якби довелося вступати в безпосередній бій, аби їх вибити, то багато хлопців полягло б. Тут он танчик один «кошмарив» нас довго, то наш боєць два дні його ловив, щоби вибити.

А так, тут уже нема села, одні руїни. А раніше тут люди гарно жили, були чудові будинки. Щодо техніки, яку вони залишили, на вигляд наче й нормальна, навіть є екземпляри, які запускаються і їдуть, але водночас чомусь дизель у кабіну затікає, є й інші нюанси. Тому б я не сказав, що вони утікали й залишали справну техніку. Робочих машин залишили не так уже й багато, але донорів та запчастин у нас буде вдосталь, - розповів український воїн Дмитро.

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Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force:

Джерело: https://www.facebook.com/easternbridgehead

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