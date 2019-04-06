"Турбоатом" выиграл суд о защите репутации

"Научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт трубной промышленности им. Я.Ю. Осады" должен опровергнуть недостоверную информацию, касающуюся "Турбоатома", а также выплатить заводу компенсацию за моральный ущерб.

Такое решение вынес Центральный апелляционный хозяйственный суд. Об этом сообщили на "Турбоатоме".

Напомним, что 28 февраля 2018 года Хозяйственный суд Днепропетровской области удовлетворил иск АО "Турбоатом" к Институту трубной промышленности о защите деловой репутации.

В частности, суд признал, что выступление директора института Радомира Короля на инициированной им конференции, освещенной в интернете на сайтах "Интерфакс-Украина" и "Экономика сегодня", на предмет того, что "Турбоатом" осуществляет закупку сварных труб для изготовления оборудования конденсаторов турбин атомных станций ГП "НАЭК" Энергоатом "у иностранного производителя дороже их рыночной стоимости, не соответствует действительности.

Центральный апелляционный хозяйственный суд, проверив законность решения суда первой инстанции, своим постановлением от 21 марта 2019 года установил, что Институт трубной промышленности в лице его руководителя Радомира Короля не доказал факта правдивости и достоверности распространенной информации, чем нарушил профессиональную этику уважения к деловой репутации "Турбоатома".

В связи с этим, руководство института обязано в течение месяца опровергнуть недостоверную информацию таким же образом, каким она была распространена, а также оплатить "Турбоатому" в качестве компенсации морального вреда 1 грн.

Источник: sq.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»