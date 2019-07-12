Турция готовит в Сирии самую масштабную военную операцию в истории страны

Турция концентрирует войска и технику на территории, которые граничат с Сирией, готовясь к проведению операции, которая может стать самой масштабной в истории страны, сообщают информационные источники со ссылкой на турецкие СМИ.

«Перевозка военнослужащих и бронированных машин, их сосредоточение у границы с Сирией продолжается непрерывно», - пишут турецкие источники.

Отмечается, что по сравнению с поставками, которые осуществлялись перед проведением операций «Щит Евфрата» и «Оливковая ветвь», теперь это гораздо больше войск и техники.

«В этот раз было переброшено больше войск, чем ранее. Около 80 000 военнослужащих сосредоточены на границе в течение нескольких месяцев. Эта цифра в 2 раза превышает количество 40 000 солдат, принявших участие в Кипрской операции мира в 1974 году», - сообщают СМИ.

Техника движется колоннами, а также на поездах до железнодорожной станции Искендерун. На маршрутах следования войск и техники приняты чрезвычайные меры безопасности.

Операция, которую неоднократно анонсировало турецкое руководство, будет направлена на территории к востоку от Евфрата. Ранее Эрдоган заявлял, что операция будет «комплексной, направленной в самый эпицентр террористических организаций, и будет начата неожиданно».

По данным СМИ турецкие войска атакуют одновременно с более чем 10 направлений.

Ряд источников передают о большом скоплении турецких коммандос на границе напротив сирийских населенных пунктов Айн аль-Араб (Кобани), Тель-Абъяда и Рас аль-Айн, которые контролируют курдские коммунисты YPG. Туда же перебрасывают бронетехнику и машины со средствами радиоуправления.

Маловероятно, что турецкие войска рискнут штурмовать Манбидж, где расквартированы американцы. Напомним, что еще при Обаме США дали Турции официальные гарантии о выводе формирований курдских коммунистов из этого города, но обещания своего не сдержали.

Ряд комментаторов считают, что время для операции, если она состоится, выбрано Анкарой удачное, т.к. войска Асада и русские застряли на севере Хама и наступательного потенциала у них сейчас нет.

Повстанцы и муджахиды не сидят в глухой обороне, часто контратакуют и проводят неожиданные рейды в глубь территории подконтрольной асадитам и русским, нанося противнику болезненные удары.

Судя по всему, США не стали в жесткую оппозицию к планам Турции (за исключением Манбиджа). Ряд комментаторов считают, что операция Анкары даже выгодна США, т.к. американцы рассчитывают, что Турция рано или поздно столкнется с Ираном.

В свою очередь турки заявляют, что намерены создать т.н. «зону безопасности» по всей границе с Сирией, куда должны вернуться более 3,5 миллионов сирийских беженцев, которые сейчас находятся в Турции, что провоцирует очаги серьезного социального напряжения в стране.

Отдел мониторинга Кавказ-Центр

Источник: kavkazcenter.com

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