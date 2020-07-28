Турция и Греция на грани войны

В Восточном Средиземноморье резко обострился конфликт между Грецией и Турцией. Поводом стало решение Анкары отправить исследовательское судно Oruc Reis в Эгейское море для сейсмических исследований с целью разведки газовых месторождений. Работы должны проходить с 21 июля по 2 августа.

В свою очередь греческие власти заявили, что зона поисковый работ турецкого корабля находится близ острова Кастелоризо, который принадлежит Греции и что Афины не готовы терпеть действия Турции, так как разведка месторождений проходит якобы в акватории, относящейся к исключительной экономической зоне Греции. Сейчас вооруженные силы обеих стран приведены в состояние повышенной боеготовности.

Барражирование греческой и турецкой боевой авиации у острова Кастелоризо привело к тому, что небольшой курорт в Средиземном море начали спешно покидать туристы.

Надо указать, что маленький остров Кастелоризо располагается всего в 2-х километрах от турецкого побережья и почти в 600 километрах от Греции. В Анкаре заявили, что территория в 10 квадратных километров не может претендовать на шельф площадью в 4 тысячи раз больше и объявили о сейсморазведочных работах судна Oruc Reis у Кастелоризо.

Эксперты указывают, что ситуация едва не обернулось военным конфликтом. Якобы только благодаря вмешательству канцлера ФРГ удалось избежать открытого столкновения.

Греки утверждают, что турецкие F-16 несколько раз вторглись в воздушное пространство страны и для устрашения военная авиация якобы даже преодолевала звуковой барьер.

США и Евросоюз поспешили призывать Турцию «прекратить провокации». Вашингтон даже послал своей авианосец в Эгейское море, который присоединился к военным кораблям Греции для совместных военных учений. В Анкаре в свою очередь заявили, что ситуацию излишне драматизируют.

В свою очередь эксперты считают, что война между Грецией и Турцией вполне реальна и что Афинам следовало бы вступить в переговоры с Анкарой, которая, судя по всему, не намерена останавливаться, заявляя о законной защите экономических интересов Турции

Кроме того, это зависит и от позиции ЕС, а главное - США. Ведь и Греция, и Турция обе являются странами-участницами НАТО, и ведущие члены альянса могут вмешаться в ситуацию и предложить свои услуги посредников.

Эксперты также указывают, что США не могут однозначно поддержать Грецию против Турции, т.к. Вашингтон при поддержке Турции пытается не допустить роста влияния России в Восточном Средиземноморье и в Ливии. В США пока еще не решили, что является более приоритетным – противостоять угрозе России или «призвать к дисциплине» Турцию.

Отдел мониторинга Кавказ-Центр

Источник: kavkazcenter.com

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