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Турция нанесла удар по территории Ирака
Удары были нанесены по позициям РПК
Турецкие военно-воздушные силы совершили массированный удар на территории Ирака по позициям Рабочей партии Курдистана (РПК), которая считается террористической организацией в Турции. Об этом сообщает РБК-Украина.
Как сообщается, в ходе операции «Лапа» турецкие военные нанесли воздушные удары по базам РПК на территории Ирака. В районе горы Кандиль были уничтожены все объекты РПК, где могли находиться лидеры движения.
Напомним, 18 марта Турция и Иран впервые провели совместную операцию против членов Рабочей партии Курдистана. Совместные действия были проведены на турецко-иранской границе.
Источник: objectiv.tv
Автор: Ксения Ручка
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