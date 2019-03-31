Турция нанесла удар по территории Ирака

Удары были нанесены по позициям РПК

Турецкие военно-воздушные силы совершили массированный удар на территории Ирака по позициям Рабочей партии Курдистана (РПК), которая считается террористической организацией в Турции. Об этом сообщает РБК-Украина.

Как сообщается, в ходе операции «Лапа» турецкие военные нанесли воздушные удары по базам РПК на территории Ирака. В районе горы Кандиль были уничтожены все объекты РПК, где могли находиться лидеры движения.

Напомним, 18 марта Турция и Иран впервые провели совместную операцию против членов Рабочей партии Курдистана. Совместные действия были проведены на турецко-иранской границе.

Источник: objectiv.tv

Автор: Ксения Ручка

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