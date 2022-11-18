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Туреччина закриє Босфорську протоку та Дарданелли для танкерів із російською нафтою без страховки з 1 грудня – Bloomberg

Туреччина закриє Босфорську протоку та Дарданелли для танкерів із російською нафтою без страховки з 1 грудня – Bloomberg

З 1 грудня Туреччина вимагатиме у перевізників нафти, що проходять через протоки Босфор та Дарданелли, страховку. Це може обмежити потік російської нафти.

Про це пише Bloomberg. Зазначається, що після того, як Європейський Союз і Великобританія запровадять додаткові обмеження на торгівлю з РФ, танкерам, які перевозять російську нафту, набагато складніше буде отримати страховку.

Відповідний циркуляр щодо вимоги до суден надати страховку на конкретний рейс, ухвалили у Міністерстві транспорт Туреччини.

Санкції ЄС та Британії почнуть діяти 5 грудня, що різко вплине на видачу страховок перевізникам російської нафти.

Директор турецької установи, що регулює морські перевезення, сказав, що мотивом нової заборони з боку Туреччини було дотримання санкцій ЄС, хоча Анкара не є їх учасником.

Чиновник сказав, що цей крок може сильно вплинути на російські танкери, якщо вони боротимуться за отримання необхідного захисту та страхування відшкодування збитків у таких ситуаціях, як розливи нафти.

Джерело: obozrevatel.com

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