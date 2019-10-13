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Турецкая армия захватила первый город в Сирии

Турецкая армия захватила первый город в Сирии

Турецкие войска в ходе операции на северо-востоке Сирии захватили город Рас-эль-Айн

Этот город является одним из ключевых населенных пунктов, который турецкая армия планировала захватить во время операции против курдских вооруженных формирований.

Перед началом наземной операцией турецкий авиация нанесла удары по Рас-эль-Айну и другим пограничным сирийским городам. Во время одного из обстрелов под удар попали позиции американских войск в регионе, утверждают в Пентагоне. Однако Турция отрицает, что стреляла по военным США.

• Напомним, что наступление турецких военных на севере Сирии началось 9 октября.

• Согласно официальной позиции Анкары, цель операции заключается в вытеснении курдских "Отрядов Народной самообороны" (YPG) от границы с Турцией и создании "коридора безопасности".

• 12 октября Пентагон обвинил Анкару в сознательном обстреле американских военных в Сирии. Турция отвергает это, отметив, что ее целью были только курдские формирования.

Источник: espreso.tv

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