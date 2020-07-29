Турецкие войска вошли в Нахичевань. Эрдоган и Путин переговорили по телефону

Министерство обороны Азербайджана сообщило о переброске в Нахичевань турецких войск, включая бронетехнику, тяжелую артиллерию и ракетные установки, а также средства ПВО и РЭБ ВИДЕО. https://twitter.com/newkc14/status/1287895772370014213?s=20

Кроме того, в ходе учений в Азербайджан передислоцируется боевая авиация Турции, которая будеn задействована в маневрах в Баку, Нахичевани, Гяндже, Кюрдамире и Евлахе.

В Баку заявили, что широкомасштабные тактические и лётно-тактические учения пройдут в соответствие с Соглашением о военном сотрудничестве между Азербайджаном и Турцией. Маневры предусматривают боевые стрельбы с участием сухопутных войск и военно-воздушных сил обеих стран.

Личный состав и военная техника вооруженных сил Турции уже прибыли в Нахичевань и размещена на отведенных военных базах. Комментаторы отмечают, что, учения проходят на фоне обострения обстановки на армяно-азербайджанской границе.

В Армении увидели угрозу в азербайджано-турецких учениях. Ереван обвинил Баку в обстреле своей территории на линии фронта, в результате которого был убит армянский солдат.

«В то же время Азербайджан объявляет о широкомасштабных военных учениях с Турцией. Все это свидетельствует о том, что руководство Азербайджана… препятствует усилиям международных посредников по разрядке ситуации и возобновлению мирного процесса», заявили в МИД Армении.

Напомним, что ситуация на армяно-азербайджанской границе резко обострилась, когда Армения 12 июля неожиданно напала на Азербайджан и предприняла попытку захватить Тавузский район, через который проходят важные энергетические и транспортные коммуникации.

На фоне ввода турецких войск в Нахичевань Эрдоган позвонил Путину. СМИ опубликовали краткую информацию о телефонных переговорах, сообщив о том, что «стороны обсудили ситуацию на границе Армении и Азербайджане».

«В ходе переговоров обсуждались шаги по укреплению отношений между Турцией и Россией, обменялись мнениями относительно эскалации напряженности между Азербайджаном и Арменией, а также региональные события, в том числе в Сирии и Ливии», публикуют СМИ краткий релиз.

Отдел мониторинга Кавказ-Центр

Источник: kavkazcenter.com

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