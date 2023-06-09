Турецкий банк начал обнулять и закрывать счета россиянам

Турецкий Denizbank, один из самых популярных среди российских клиентов, ввел для россиян новые условия обслуживания. Об этом второй день пишут российские клиенты Denizbank в неофициальном телеграм-канале о банке.

Часть из клиентов столкнулась с неожиданными списаниями в разных валютах со счетов, которые часто приводили к обнулению счета. Пользователи пишут, что после обращения к менеджерам Denizbank выяснилось, что с проблемами столкнулись прежде всего клиенты, которые практически не пользовались услугами три месяца и держали остатки на счетах менее 2000 лир (менее $100). Один из клиентов Denizbank пишет, что банк начал закрывать валютные счета неактивным клиентам.

По данным телеграм-канала Ranarod, у одного из его подписчиков пропали 51 турецкая лира и $2,86, у другого — 846 лир и $22,27, списания лир, долларов и евро могли происходить в разные дни с 5 по 8 июня. В квитанции транзакции списания проходят под меткой «комиссия за управление счетом». Поддержка банка не отвечает на обращения, операторы горячей линии отвечают, что не могут помочь и разбираются в случившемся.

Ранее Denizbank препятствовал транзитным платежам за границу. «В идеале предполагалось, что деньги, поступившие на ваш турецкий счет из-за границы, нельзя будет отправить далее в Европу, США и иные страны, которые ввели санкции против России», — писала юрист Елена Рязанова.

В середине сентября 2022 года Denizbank отказался обслуживать российские карты «Мир», сообщало агентство «Прайм». Это произошло после того, как Минфин США пригрозил вторичными санкциями банкам за пределами Штатов, которые заключают соглашения с НСПК, оператором платежной системы «Мир».

Тогда же газета Financial Times писала со ссылкой на источники, что США и Евросоюз усилили давление на Турцию, чтобы прекратить обход местными банками антироссийских санкций.

Джерело: nigroll.com

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