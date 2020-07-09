Турецкий беспилотник ликвидировал в Ливии российский ЗРК «Панцирь-С1 вместе с экипажем

Неподалеку от авиабазы Аль-Джуфра в Ливии российская система противовоздушной обороны «Панцирь-С1» была разрушена ударом боевых турецких дронов, которые были поставлены признанному правительству национального согласия Ливии, что ведет противостояние с поддерживаемыми РФ силами генерала Халифа Хафтара и его Ливийской национальной армией, сообщает телеграм-канал Украинский Диалог.

По предварительным данным, три наемника из состава ЧВК «Вагнер», управлявшие техникой, погибли. Еще семь россиян получили ранения.

Отмечается, что пресс-центр операции «Вулкан гнева» подтвердил уничтожение ЗРК «Панцирь-С1» в окрестностях авиабазы.

Англоязычные источники в социальной сети Twitter также подтверждают ликвидацию российского ЗРК и гибель российских наемников.

Кроме того, была опубликована карта местности, где именно произошла атака на российских боевиков.

Источник: sprotyv.info

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