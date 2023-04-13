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Туристический сезон отменяется: оккупационные власти Крыма закрыли пляжи для купания

Туристический сезон отменяется: оккупационные власти Крыма закрыли пляжи для купания

Пляжи на территории сел Штормовое и Поповка на западе Сакского района Крыма на побережье Черного моря и озера Донузлав, в также местные озера закрыты для купания в 2023 году.

Соответствующее постановление приняла «администрация» Штормовского сельсовета.

«Утвердить перечень мест, запрещенных для купания на территории Штормовского сельского поселения Сакского района Республики Крым (прилагается)», – говорится в документе.

Ранее на данным пляжах оккупанты вырыли десятки километров окопов и расставила артиллерию в Крыму перед ожидаемым наступлением ВСУ

#Крым #оккупация

Джерело: https://t.me/infosprotyv/14900

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Темы: війна, крим

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