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Туристический сезон отменяется: оккупационные власти Крыма закрыли пляжи для купания
Пляжи на территории сел Штормовое и Поповка на западе Сакского района Крыма на побережье Черного моря и озера Донузлав, в также местные озера закрыты для купания в 2023 году.
Соответствующее постановление приняла «администрация» Штормовского сельсовета.
«Утвердить перечень мест, запрещенных для купания на территории Штормовского сельского поселения Сакского района Республики Крым (прилагается)», – говорится в документе.
Ранее на данным пляжах оккупанты вырыли десятки километров окопов и расставила артиллерию в Крыму перед ожидаемым наступлением ВСУ
#Крым #оккупация
Джерело: https://t.me/infosprotyv/14900