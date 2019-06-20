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Туристы из Харькова без багажа застряли в аэропорту Барселоны

Туристы из Харькова без багажа застряли в аэропорту Барселоны

Из аэропорта в Барселоне 19 июня не смогли вылететь домой около 180 пассажиров, часть из которых – харьковчане. 

Об этом АТН сообщают с места событий харьковчане-туристы.

По их словам, они должны были прилететь в Харьков еще 20 июня в 01:25, однако их рейс задержали.

"Мы приехали в аэропорт, наш багаж отправили в самолет, но сами мы в него не попали. При этом никакой информации о том, когда будет объявлена посадка, долгое время не было. А часа через три с электронного табло и вовсе исчез наш рейс», - рассказывает харьковчанка-авиапассажир. 

По ее словам, позже выяснилось, что самолет поломался. 

«Представитель авиакомпании SkyUp к нам так и не вышел. Все попытки дозвониться до него оказались безуспешными. По итогу в аэропорту Барселоны нам заявили, что пока их специалисты не осмотрят самолет и не убедятся, что на нем лететь безопасно, нас не выпустят", - сообщила женщина и добавила, что ремонтную бригаду вызвали из Мадрида.

Люди провели в аэропорту около суток.

Также АТН было  предоставлено соответствующее видео с места событий.

Среди пассажиров данного рейса были маленькие дети.

По словам очевидицы, кому-то из них понадобились лекарства, но они остались в багаже, который остался в самолете.

Женщина отметила, что купить лекарства там нельзя было нигде, так как уже была ночь.

Также измученные пассажиры были без воды и еды.


Агентство Телевидения Новости

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