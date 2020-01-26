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Туристы, прогуливающиеся на яхте около Канарских островов, нашли в океане полтонны гашиша

Туристы, прогуливающиеся на яхте около Канарских островов, нашли в океане полтонны гашиша

Туристы, отправившиеся на яхте на остров Тенерифе, чтобы понаблюдать за дельфинами, нашли в Атлантическом океане почти полтонны гашиша, передает эстонское издание Postimees.

Во время поездки путешественники обнаружили плескающиеся в воде ящики, на которых были номера и буквы. Одну упаковку подняли на борт и обнаружили в ней наркотик.

Капитан яхты Кеэп сообщил о находке местной полиции, на место был отправлен вертолет. После прибытия судна в порт пассажиров и капитана допросили сотрудники полиции.

Источник: znak.com

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Темы: полиция

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