Сегодня 11:27
Просмотров: 94
Туристы, прогуливающиеся на яхте около Канарских островов, нашли в океане полтонны гашиша
Туристы, отправившиеся на яхте на остров Тенерифе, чтобы понаблюдать за дельфинами, нашли в Атлантическом океане почти полтонны гашиша, передает эстонское издание Postimees.
Во время поездки путешественники обнаружили плескающиеся в воде ящики, на которых были номера и буквы. Одну упаковку подняли на борт и обнаружили в ней наркотик.
Капитан яхты Кеэп сообщил о находке местной полиции, на место был отправлен вертолет. После прибытия судна в порт пассажиров и капитана допросили сотрудники полиции.
Источник: znak.com
Темы: полиция
Загрузка...