Турки начали наступление на курдских коммунистов. Трамп вновь грозит Анкаре

Турецкие войска начали наземную операцию против формирований курдских коммунистов YPG, которых поддерживают США.

Операция началась после интенсивных авиационных и ракетно-артиллерийских ударов по более чем 180 целям в восточных районах Евфрата, который Анкара намерена сделать «зоной безопасности» и вернуть туда 3 миллиона сирийских беженцев, находящихся сейчас в Турции.

Несмотря на то, что Эрдоган в течение долгого времени предупреждал о неизбежности операции, если США не выполнят взятые на себе еще при Обаме обязательства, наступление армии Турции на позиции курдских коммунистов вызвало волну критики на Западе.

С осуждением Турции выступили также Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ. Поддержал Анкару только Катар.

С очередными угрозами в адрес Турции выступил и Трамп. После яростной критики в его адрес и обвинений в том, что он «сдал союзников курдов» туркам, Трамп заявил, отвечая на вопрос журналистов о том, что он собирается предпринять в случае, если Эрдоган «попытается уничтожить курдов».

Трамп заявил, что Турцию «ждет наказание намного хуже санкций». По его словам, последствия для Анкары «могут быть гораздо шире, чем просто санкции».

«Я пойду на гораздо большее, чем санкции», - пригрозил Трамп

«Я уничтожу его экономику, если это произойдет… Я надеюсь, что Эрдоган будет действовать рационально», добавив, что сейчас в районе, атакованном Турцией, нет американских солдат.

«Мы вели переговоры с Турцией в течение трех лет... Как вы знаете, они воюют друг с другом в течение столетий... Пришло время начать переговоры с обеими сторонами... Мы ведем переговоры с обеими сторонами и видим, что может произойти с этой ситуацией... Но наших солдат сейчас нет в этом районе, как вы знаете – мы выходим из бесконечных войн, мы должны это делать», - добавил Трамп.

Ранее в среду Трамп назвал операцию турецких войск против курдских коммунистов «плохой идеей».

«Соединенные Штаты не одобряют эту атаку и ясно дали понять Турции, что эта операция – плохая идея. В этом районе нет американских военнослужащих. Я ясно дал понять, что не хочу участвовать в этих бесконечных бессмысленных войнах, в особенности в тех, что невыгодны для США. Турция обязалась защищать мирных жителей и религиозные меньшинства, в том числе христиан, и сделать так, чтобы не начался гуманитарный кризис. И мы будем требовать от нее соблюдения этих обязательств», заявил Трамп.

Между тем сенаторы США выступили с предложением ввести персональные санкции против Эрдогана и высшего турецкого руководства. Соответствующий документ, обнародовал сенатор Линдси Грэм.

Кроме того, в документе предлагается ввести визовые ограничения в отношении турецких чиновников.

Также предлагается ввести санкции против энергетического сектора Турции, и наказать Анкару за покупку российских ЗРК С-400.

Сенаторы, помимо прочего, предложили установить запрет на оказание военной помощи Турции.

А тем временем турецкая армия и лояльные Анкаре повстанцы уже ведут наземные бои с курдскими коммунистами. После начала бомбежек позиций YPG, была распространена информация об освобождении отрядами повстанцев населенного пункта Араб Хасан.

Сообщается, что армия Турции выдвинулась на территорию Сирии по трем направлением.

Также пришли данные о том, что около 120 боевиков из числа арабов, воюющих в составе формирований курдских коммунистов, дезертировали в районе Хасака и Тель-Абьяд. Они были насильно рекрутированы в «армию YPG» при поддержке США.

Турецкие войска атакуют Айн аль-Араб (Кобани), Рас аль-Айн, Тель-Абьяд и ряд других стратегических мест, в которых укрепились курды YPG.

Отдел мониторинга Кавказ-Центр

Источник: kavkazcenter.com

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