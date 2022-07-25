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«Тут більше за техніку, ніж за людину…» - окупант скаржиться мамі на ставлення з боку командирів. Перехоплення ГУР

«Тут більше за техніку, ніж за людину…» - окупант скаржиться мамі на ставлення з боку командирів. Перехоплення ГУР

Мама окупанта розповідає про новини, які транслюють російські ЗМІ. Головна думка – Україна потроху здається: «Вже Захід грошей не дає, Зброю також призупиняють, не посилають».

Син каже, що все це неправда і скаржиться на ставлення до військових з боку вищого керівництва і боїться, що його запроторять до в’язниці у разі відмови вобвати: «Тут більше за техніку, ніж за людину… Я боюсь, щоб справді не посадили». Мама підтверджує таку можливість: «путін сказав вважати дезертирством і одразу… Саджати! Як дезертирство вважати і саджати».

Джерело: gur.gov.ua

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