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«Тут більше за техніку, ніж за людину…» - окупант скаржиться мамі на ставлення з боку командирів. Перехоплення ГУР
Мама окупанта розповідає про новини, які транслюють російські ЗМІ. Головна думка – Україна потроху здається: «Вже Захід грошей не дає, Зброю також призупиняють, не посилають».
Син каже, що все це неправда і скаржиться на ставлення до військових з боку вищого керівництва і боїться, що його запроторять до в’язниці у разі відмови вобвати: «Тут більше за техніку, ніж за людину… Я боюсь, щоб справді не посадили». Мама підтверджує таку можливість: «путін сказав вважати дезертирством і одразу… Саджати! Як дезертирство вважати і саджати».
Джерело: gur.gov.ua