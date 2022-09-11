Юрій Поправка — один з перших закатованих російськими окупантами

11 вересня 1995 року народився Юрій Поправка — студент КПІ, учасник Революції Гідності. Один з перших закатованих російськими окупантами під час війни на сході України. Тіло закатованого Юрія знайшли 19 квітня 2014 року разом з тілом Володимира Рибака. Герой України (посмертно).

Народився в с.Морозівка, Баришівського району на Київщині. В 2012 закінчив київську гімназію № 183 “Фортуна”. З вересня цього ж року продовжив заочно навчатися на факультеті соціології та права Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Одночасно з навчанням працював в одному з відділень Ощадбанку України у місті Києві.

Був послідовним патріотом своєї країни, тому брав активну участь в Революції Гідності взимку 2013-2014 років. Спочатку його було зараховано до 23-ї сотні Самооборони Майдану. Трохи згодом Юрій приєднався до «Правого сектору». Під час сутичок із спецпризначенцями «Беркуту» отримав вогнепальне кульове поранення в ногу.

Разом із друзями поїхав до своєї дівчини до Харкова 16 квітня 2014, після цього з ним не було зв'язку. Дівчина Юрія, Даша, яка навчається у Харкові, розповіла, що він приїхав до неї з друзями, а наступного дня поїхав невідомо куди.

Разом із Юрієм Дяковським і ще трьома товаришами вирушив до тоді вже окупованого російськими терористами Слов'янська на Донеччині. 16 квітня 2014 їх помітили російські окупанти і їх колабораціоністи, але пропустили в пастку між двома блокпостами. 17 квітня по обіді Юрій потрапив у полон.

Мати Юрія, Ярослава Поправка, заявила про зникнення сина.

19 квітня 2014 тіло Юрія було знайдено в річці Казенний Торець біля смт Райгородок Донецької області з ознаками насильницької смерті разом з тілом горлівського депутата Володимира Рибака, яке 22 квітня було упізнано його дружиною.

Впізнати Юрія вдалося лише 25 квітня 2014. За повідомленням прес-служби МВС, «причина смерті обох загиблих — комбінована травма тіла внаслідок тортур, з подальшим утопленням ще живих непритомних потерпілих».

За наявними у слідства даними, до тортур і вбивства цих людей причетні представники російського угруповання, яке захопило будівлю СБУ в місті Слов'янську.

За даними свідків, зокрема того, який був у полоні разом з Юрієм та вижив після катування, московські окупанти закатували Юрія за відмову говорити російською і відмову збрехати, що ходить до храму Московського патріархату.

● Похований 28 квітня 2014 у Київській області, селі Морозівка.

12 жовтня 2017 Київрада перейменувала вулицю Миколи Лебедєва в Дніпровському районі Києва на честь Поправки Юрія.

Кабінет Міністрів України 15 листопада 2017 заснував в числі державних стипендій найкращим молодим вченим за вагомий внесок у розвиток демократичних та гуманістичних цінностей у сфері науки і освіти та зміцнення міжнародного авторитету України стипендію імені Юрія Поправки.

Джерело: facebook.com

Автор: Дмитро Чекалкин

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