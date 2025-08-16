USAID не стежило за терміналами Starlink в Україні

Майже половина з них опинились на окупованих територіях.

Такого висновку дійшов Офіс генерального інспектора USAID після перевірки, яку почали у 2024 році.

Перевірка показала, що агентство не стежило за місцеперебуванням і використанням терміналів до початку інспекції.

USAID пояснювало, що відстежувати термінали після передачі Україні було неможливо через небезпечні бойові умови.

Перевірка також виявила, що майже половина активних терміналів перебувають на окупованих росією територіях. При цьому у звіті не уточнюють, як ці термінали туди потрапили, хто ними володіє та з якою метою їх використовують.

https://assets.bwbx.io/documents/users/iqjWHBFdfxIU/rNB0E.RprVeQ/v0

Джерело: https://t.me/babel/73017

