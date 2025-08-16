Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:19
Просмотров: 81

USAID не стежило за терміналами Starlink в Україні

USAID не стежило за терміналами Starlink в Україні

Майже половина з них опинились на окупованих територіях.

Такого висновку дійшов Офіс генерального інспектора USAID після перевірки, яку почали у 2024 році.

Перевірка показала, що агентство не стежило за місцеперебуванням і використанням терміналів до початку інспекції.

USAID пояснювало, що відстежувати термінали після передачі Україні було неможливо через небезпечні бойові умови.

Перевірка також виявила, що майже половина активних терміналів перебувають на окупованих росією територіях. При цьому у звіті не уточнюють, як ці термінали туди потрапили, хто ними володіє та з якою метою їх використовують.

https://assets.bwbx.io/documents/users/iqjWHBFdfxIU/rNB0E.RprVeQ/v0

Джерело: https://t.me/babel/73017

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

БЕБ у Чернівецькій області викрили схему розтрати коштів комунального підприємства
Сегодня 07:32    19
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.08.25 орієнтовно
Сегодня 07:25    29
"єОселя" стане доступнішою: кому держава компенсує частину внесків
Сегодня 07:23    23
Потери и результаты наступления РОВ за вторую неделю августа в цифрах
Сегодня 07:17    45
Пресса про зустріч Трампа і путіна
Сегодня 07:14    47
Зучтріч Трампа і путіна - ВЕЛИКЕ НІ ПРО ЩО
Сегодня 07:07    70
Компанія з Бельгії постачала до росії сировину військового значення, але їй нічого за це не буде, - De Morgen
Сегодня 07:01    57
«Мальчік в красних трусіках» та інші окупанти: артилерія бригади «Гарт» нищить ворога під Вовчанськом (ВІДЕО)
Сегодня 06:52    66
Появились детальные снимки расположение пусковых точек «шахедов» на примере Приморско-Ахтарска
Сегодня 06:46    68
Україна і світ – проти російської агресії. Санкції в дії - СЗРУ
Сегодня 06:36    69
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 