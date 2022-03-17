Ювенальні прокурори: 108 дітей загинуло через збройну агресію РФ в Україні

Станом на ранок 17 березня 2022 загинуло 108 дітей і більше 120 поранених, повідомили в офісі Генерального прокурора.

Найбільше постраждало дітей у Київській – 52, Харківській – 34, Донецькій – 25, Чернігівській – 24, Миколаївський – 20, Житомирській – 15 Сумській – 14, та Херсонській – 10 областях.

Внаслідок бомбардувань та обстрілів пошкоджено понад 411 закладів освіти, 63 з них зруйновано повністю. Найбільше пошкоджено у Донецькій – 119, Харківській – 77, Миколаївській – 30, Сумській – 28, Київська – 35, Херсонській – 21 та м. Києві – 24. Обстріляно більше 11 лікувальних закладів, 3 центри реабілітації, у тому числі для дітей- інвалідів.

Ці дані не є остаточними через відсутність можливості огляду місць події, де ведуться активні бойові дії та на тимчасово окупованих територіях.

16 березня 2022 року окупанти скинули бомбу на Донецький обласний драматичний театр в Маріуполі, де знайшли притулок близько тисячі мирних мешканців, переважно жінок і дітей. Встановити точну кількість жертв не вдається, оскільки у Маріуполі постійно тривають обстріли. Є інформація про перших постраждалих, серед яких є діти.

У Запорізькій області, внаслідок замінування військовослужбовцями країни-агресора підірвалося авто з мирними мешканцями, внаслідок якого загинула 6-річна дитина.

Агентство Телевидения Новости