В 16-километровой зоне от арсенала в Ичне понадобится зачистка от взрывоопасных предметов, - ГосЧС

Первый заместитель главы Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Олег Мельчуцкий сообщил о необходимости очищения 16-километровой зоны вокруг арсенала №6 Минобороны в Черниговской области.

"В 16-километровой зоне будут проведены работы по очищению территории от взрывоопасных предметов, чтобы население могло вернуться к нормальным условиям жизни", - сказал Мельчуцкий.

С начала возникновения взрывов на территории арсенала спасатели ГосЧС ликвидировали 4 пожара.

Сводный отряд пиротехнических подразделений будет выполнять задачи по расчистке местности от взрывоопасных предметов.

В отряд включили 100 сотрудников и 27 единиц техники.

По словам первого заместителя председателя ГСЧС, сейчас в оперативном порядке пиротехнические подразделения выполняют задачи по разминированию.

"Работает 5 расчетов и этого пока достаточно", - отметил он.

Напомним, около 3:30 во вторник, 9 октября, на арсенале Министерства обороны около Ични Черниговской области начались взрывы и пожар. В 20-километровой зоне вокруг арсенала закрыто транспортное сообщение, местное население эвакуировали. Генштаб подозревает диверсию.

Агентство Телевидения Новости