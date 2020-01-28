Происшествия
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В 2019 году на дорогах Украины погибли 4 тыс. человек, 32 тыс. - пострадали. Социально-экономические потери из-за ДТП - почти 70 млрд грн в год, это около 2% ВВП, - Криклий

В 2019 году на дорогах Украины погибли 4 тыс. человек, 32 тыс. - пострадали. Социально-экономические потери из-за ДТП - почти 70 млрд грн в год, это около 2% ВВП, - Криклий

В 2019 году в Украине произошло 160 000 дорожно-транспортных происшествий.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий на презентации планов Укравтодора "Дороги UA 2020".

Министр отметил, что в ДТП были травмированы 32 000 человек и почти 4 000 погибли. Он также добавил, что аварии на дорогах приводят и к экономическим потерям.

"Социально-экономические потери из-за дорожно-транспортных происшествий и те смерти, которые мы несем - это почти 70 миллиардов гривен в год. Это около 2% валового внутреннего продукта. Это существенные экономические потери", - уточнил Криклий.

Напомним, в 2018 году в Украине в ДТП были травмированы 30884 человек. 3350 человек погибли.

В декабре 2019 года в Министерстве внутренних дел инициируют ужесточение наказания водителей за наезды на людей и превышение скорости.

Источник: censor.net.ua

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Темы: дтп, Украина

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