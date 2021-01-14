В 2020-м количество ДТП возросло почти на 8 тысяч по сравнению с предыдущим годом
В ДТП в прошлом году погибло более 3,5 тысячи украинцев, среди них – 168 детей
За прошлый год в Украине произошло 168 107 ДТП. В них погиб 3541 человек и 31 974 получили травмы. Об этом в Facebook сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.
Так, в полиции отчитываются, что основными причинами ДТП с погибшими и/или травмированными, которые были совершены в течение 2020 года, являются:
• превышение безопасной и установленной скорости движения;
• нарушение правил маневрирования;
• нарушение правил проезда перекрестков;
• нарушение правил проезда пешеходных переходов;
• несоблюдение дистанции.
Он также уточнил, что в ДТП погибло 1198 пешеходов, 6959 человек получили травмы.
При участии детей произошло 4432 автоаварии. 168 несовершеннолетних погибло и 3957 – травмировано.
Кроме того, 1768 ДТП произошло с участием велосипедистов, при этом погибло 235 человек, травмировано – 1610.
Кроме того, по данным полиции, за 11 месяцев 2020 года в Украине по вине пьяных водителей произошло 4118 ДТП, в которых погибло 97 человек.
Источник: 5.ua