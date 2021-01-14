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В 2020-м количество ДТП возросло почти на 8 тысяч по сравнению с предыдущим годом

В 2020-м количество ДТП возросло почти на 8 тысяч по сравнению с предыдущим годом

В ДТП в прошлом году погибло более 3,5 тысячи украинцев, среди них – 168 детей

За прошлый год в Украине произошло 168 107 ДТП. В них погиб 3541 человек и 31 974 получили травмы. Об этом в Facebook сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Так, в полиции отчитываются, что основными причинами ДТП с погибшими и/или травмированными, которые были совершены в течение 2020 года, являются:

• превышение безопасной и установленной скорости движения;

• нарушение правил маневрирования;

• нарушение правил проезда перекрестков;

• нарушение правил проезда пешеходных переходов;

• несоблюдение дистанции.

Он также уточнил, что в ДТП погибло 1198 пешеходов, 6959 человек получили травмы.

При участии детей произошло 4432 автоаварии. 168 несовершеннолетних погибло и 3957 – травмировано.

Кроме того, 1768 ДТП произошло с участием велосипедистов, при этом погибло 235 человек, травмировано – 1610.

Кроме того, по данным полиции, за 11 месяцев 2020 года в Украине по вине пьяных водителей произошло 4118 ДТП, в которых погибло 97 человек.

Источник: 5.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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