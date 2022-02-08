В 27 школах Харьковщины зафиксировали нарушения санитарного регламента

Ни в одной из проверенных Госпродпотребслужбой школ в полном объеме не проводили лабораторный контроль.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области. Всего в январе специалисты Управления государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства Харьковского района проверили 27 учебных заведений региона.

«Речь идет об учебных заведениях Харькова, Мерефянской, Южногородской, Безлюдовской, Люботинской и Дергачевской громад, учредителями которых являются соответствующие городские и поселковые советы», — отметили в главном управлении Госпродпотребслужбы.

Контролировать в школах обязаны условия, в которых проходит учебный процесс в школах. Чтобы они не вредили здоровью детей. Среди того, за чем необходимо следить, — освещение, концентрация углекислого газа и радиоактивного радона-222.

«Лабораторный контроль уровней освещения рабочих мест учащихся проводится дважды в год, что должен обеспечить учредитель. Для коммунальных учреждений – это орган местного самоуправления. Кроме лабораторного контроля освещения, согласно «Санитарному регламенту», учредитель должен также дважды в год проводить лабораторный контроль микроклимата и концентрации СО и СО2 в воздухе классов, а также — раз в год — измерений концентрации радона-222 в воздухе первых этажей зданий школ во время строительства и реконструкции», — пояснили в Госпродпотребслужбе.

Однако на 100% все эти требования ни в одной из проверенных школ не выполнили.

«За выявленные нарушения санитарного законодательства ответственные лица — представители органов местного самоуправления громад Харьковского района привлечены к административной ответственности, предусмотренной ст. 42 КУоАП», — сообщили в главном управлении Госпродпотребслужбы в Харьковской области.

Источник: objectiv.tv

Автор: Алексей Наумов

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