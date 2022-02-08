Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:09
Просмотров: 66

В 27 школах Харьковщины зафиксировали нарушения санитарного регламента

В 27 школах Харьковщины зафиксировали нарушения санитарного регламента

Ни в одной из проверенных Госпродпотребслужбой школ в полном объеме не проводили лабораторный контроль.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области. Всего в январе специалисты Управления государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства Харьковского района проверили 27 учебных заведений региона.

«Речь идет об учебных заведениях Харькова, Мерефянской, Южногородской, Безлюдовской, Люботинской и Дергачевской громад, учредителями которых являются соответствующие городские и поселковые советы», — отметили в главном управлении Госпродпотребслужбы.

Контролировать в школах обязаны условия, в которых проходит учебный процесс в школах. Чтобы они не вредили здоровью детей. Среди того, за чем необходимо следить, — освещение, концентрация углекислого газа и радиоактивного радона-222.

«Лабораторный контроль уровней освещения рабочих мест учащихся проводится дважды в год, что должен обеспечить учредитель. Для коммунальных учреждений – это орган местного самоуправления. Кроме лабораторного контроля освещения, согласно «Санитарному регламенту», учредитель должен также дважды в год проводить лабораторный контроль микроклимата и концентрации СО и СО2 в воздухе классов, а также — раз в год — измерений концентрации радона-222 в воздухе первых этажей зданий школ во время строительства и реконструкции», — пояснили в Госпродпотребслужбе.

Однако на 100% все эти требования ни в одной из проверенных школ не выполнили.

«За выявленные нарушения санитарного законодательства ответственные лица — представители органов местного самоуправления громад Харьковского района привлечены к административной ответственности, предусмотренной ст. 42 КУоАП», — сообщили в главном управлении Госпродпотребслужбы в Харьковской области.

Источник: objectiv.tv

Автор: Алексей Наумов

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

За прошлую неделю на Харьковщине в пожарах погибло четверо людей
Сегодня 07:34    45
В Харькове горела книжная фабрика (ВИДЕО)
Сегодня 06:43    129
В Харьковской области подросток уехал на соревнования и пропал
Сегодня 06:17    145
Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)
Сегодня 06:00    119
Погода в Харькове подробно
Сегодня 00:15    196
Последний месяц зимы с театром «ЛанжеронЪ»
07.02.2022 14:00    1329
Як знизити ризик зараження дітей COVID-19
07.02.2022 09:45    207
Цифра на вагах зупинилася: що таке плато схуднення та як його подолати
07.02.2022 09:22    249
Незаконна реєстрація права власності на земельну ділянку вартістю понад 1,3 млн грн: викрито нотаріуса
07.02.2022 09:01    212
Под Харьковом полицейские поймали группу «черных лесорубов»
07.02.2022 08:36    213
Загрузка...
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 