В 53 ОМБр опровергли информацию о дезертирстве военнослужащего, переданного Украине боевиками

Некоторые СМИ и пользователи социальных сетей распространяют дезинформацию относительно Горяинова Максима Анатольевича — военнослужащего 53-й Отдельной механизированной бригады, который попал в плен и был передан 28 июня в Минске. Об этом говорится в сообщении на странице в Facebook 53-й ОМБр.

«Утверждается, что Горяинов Максим Анатольевич «… 22 мая 2019, будучи водителем КамАЗа, в котором еще находилось 7 человек военнослужащих 53-й ОМБр, ехав по служебным делам по трассе Мариуполь-Донецк в Краматорск, пересек первых два наших блокпоста, после которых не повернул налево на Березовой 2, чтобы обойти Донецк, не остановившись на последнем блокпосту, привез своих офигевших от того, что произошло, и еще, пожалуй, сонных побратимов прямо на блокпост врага, где их быстро приняли боевики Дыры … «

Эта информация не соответствует действительности!

Старший солдат Горяинов Максим Анатольевич НЕ МОГ быть за рулем автомобиля, так как у него нет права управления автомобилем, тем более грузовым, который оборудован для перевозки людей. Просим не распространять непроверенную информацию и не дискредитировать военнослужащих, не имея объективной информации», — говорится в заявлении бригады.

Источник: sprotyv.info

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