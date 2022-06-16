В аеропорту Лондона затримали підозрюваного у шпигунстві на росію

Контртерористична поліція Британії затримала чоловіка за підозрою у шпигунстві. Підозрюваного у віці від 40 до 50 років у понеділок ввечері затримала столична поліція в аеропорту Гатвік.

Про це, як пише «Європейська правда», повідомляє The Times.

Чоловіка звинувачують у шпигунстві на користь режиму президента росії владіміра путіна. Перед тим як його затримали, підозрюваний збирався вилетіти з Британії.

«Ми можемо підтвердити, що офіцери з контртерористичного командування столичної поліції заарештували людину в аеропорту Гатвік у понеділок, 13 червня за підозрою у злочинах, передбачених розділом 1 Закону про офіційну таємницю 1911 року» — сказав речник Скотленд-Ярду.

Розділ 1 Закону стосується інформації, що міститься в нотатках, планах чи ескізах, які можуть бути корисними для ворога.

«Його доставили до лондонського поліцейського відділку, де він зараз перебуває під вартою. Тривають допити» — додав речник.

Через війну в Україні британські служби перебувають у підвищеній бойовій готовності. Особливо вони акцентують увагу на загрозі кібератак. Ще минулого місяця російські хакери намагалися зламати і взяти під контроль мобільні телефони європейських політиків.

Источник: sprotyv.info

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