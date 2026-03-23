В аеропорту Нью-Йорка літак врізався у пожежну машину: понад 60 постраждалих

Пізно ввечері 22 березня літак авіакомпанії Air Canada зіткнувся з пожежною машиною на злітній смузі в аеропорту Ла-Гуардія, що знаходиться в Нью-Йорку. Мінімум 60 людей постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання The Mirror.

Внаслідок НП аеропорт був закритий, повідомила влада.

За даними AeroCrewNews та NYCFireWire, зіткнення сталося на злітно-посадковій смузі 4 у термінальній зоні авіакомпанії Delta близько 23:37. На місце події було направлено всі підрозділи FDNY.

Служби екстреної допомоги продовжують працювати над забезпеченням безпеки району. Пасажири та персонал аеропорту описують ситуацію як хаотичну, рейси затримуються або скасовуються.

На момент інциденту на борту було 76 пасажирів та чотири члени екіпажу, зазначає NBC News. Внаслідок аварії четверо людей зазнали поранень. Пілот і другий пілот літака дістали важкі травми, а пасажири вантажівки – переломи кінцівок і перебувають у стабільному стані в лікарні.

Причина зіткнення розслідується. Влада поки що не розголошує особи та стан постраждалих.

