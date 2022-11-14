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В аэропорту Парижа скончался иранец, проживший там 18 лет. По его истории Спилберг снял фильм "Терминал"

В аэропорту Парижа скончался иранец, проживший там 18 лет. По его истории Спилберг снял фильм Терминал

В парижском аэропорту Шарль-де-Голль скончался иранец Махран Карими Нассери, проживший в его здании 18 лет.

Как заявил представитель аэропорта агентству Франс пресс, Нассери умер в первой половине дня в субботу от естественных причин в терминале 2F, где жил последние несколько недель.

Нассери, родившийся в 1945 году в иранской провинции Хузестан, в 1988 году полетел в Европу, на поиски уехавшей ранее матери. Однако он попал в миграционную западню. После того, как его выдворили из Великобритании, Нидерландов и Германии из-за отсутствия необходимых документов, Нассери вынужден был поселиться в аэропорту. Права на въезд во Францию у него тоже не было.

Он разместился в терминале 2F на нескольких креслах, в окружении тележек с вещами. Дни он проводил, делая записи о своей жизни в блокноте и за чтением газет и журналов.

История Нассери привлекла внимание мировых СМИ и голливудского режиссера Стивена Спилберга, который снял по ее мотивам фильм "Терминал" с Томом Хэнксом и Кэтрин Зетой-Джонс.

После премьеры фильма у Нассери взяли множество интервью. В какой-то момент он начал называть себя "сэр Альфред" и давал по шесть интервью в день.

Несмотря на то, что Нассери в 1999 году дали статус беженца во Франции, он жил в аэропорту до 2006 года. В 2006-м его госпитализировали из-за приступа болезни. После этого он жил в хостеле, на деньги, полученные от фильма.

Несколько недель назад Нассери вернулся в терминал 2F, где и умер.

У него нашли несколько тысяч евро наличными, добавил представитель аэропорта.

Джерело: bbc.com

Новости портала «Весь Харьков»

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