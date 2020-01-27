В Афганистане разбился пассажирский самолет

Сегодня, 27 января, в провинции Газни, что в центральной части Афганистана, разбился самолет национальной авиакомпании Ariana Afghan Airlines с 83 пассажирами на борту. Об этом сообщает The Mirror. Британский таблоид со ссылкой на местных чиновников пишет, что лайнер разбился и загорелся в отдаленной местности по дороге из Герата в Кабул.

Afghanistan Times отмечает, что эта территория находится под контролем боевиков группировки "Талибан". На данный момент судьба пассажиров и членов экипажа неизвестна. Местные СМИ сообщают, что на борту воздушного судна находились 83 человек.

Добавим, что информация о направлении воздушного судна и количестве пассажиров на борту разнится. Официальных заявлений по поводу крушения пока не было. Согласно последним данным, Ariana Airlines заявила, что упал не ее самолет. В компании утверждают, что все ее лайнеры на месте и в рабочем состоянии.

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