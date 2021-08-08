В Афганістані таліби вперше за п'ять років захопили столицю провінції Німроз

Відповідальність за те, що афганське місто Зарандж, столиця провінції Німроз, перейшло під контроль радикальних ісламістів, поліція покладає на центральний уряд у Кабулі.

Бойовики руху "Талібан" під час свого останнього наступу вперше з 2016 року захопили центр афганської провінції. Ідеться про місто Зарандж, столицю провінції Німроз на півдні Афганістану на кордоні з Пакистаном, повідомила в п'ятницю, 6 серпня, місцева поліція.

Як заявив її офіційний представник, відповідальність за те, що місто перейшло під контроль радикальних ісламістів, несе центральний уряд у Кабулі, не забезпечивши достатнього військового підкріплення.

Спецпредставник генсека ООН попереджає про безпрецедентну катастрофу

В останні місяці, на тлі виведення військ НАТО з Афганістану, таліби взяли під контроль десятки районів і прикордонних переходів у країні. Загострена в зв'язку з цим ситуація в Афганістані є центральною темою консультативної зустрічі лідерів п'яти держав Центральної Азії, яка почалася 6 серпня на курорті "Аваза" на каспійському узбережжі в Туркменістані. Особливе занепокоєння висловлюють глави Туркменістану, Узбекистану і Таджикистану, які межують з Афганістаном, і де безпека та сталий розвиток багато в чому залежать від політичного врегулювання в цій країні.

"Рада Безпеки повинна зробити заяву з однозначним закликом до припинення нападів на міста негайно", - з такими словами в п'ятницю по відеозв'язку з Кабула звернулася до Радбезу ООН спецпредставниця генсека ООН по Афганістану Дебора Лайонс. Інакше може статися безпрецедентна катастрофа, попередила вона.

Того ж дня в Кабулі вбили главу пресцентру уряду Афганістану і колишнього прессекретаря президента Афганістану. Відповідальність за це взяло на себе радикальне ісламістське угруповання "Талібан". Коментаря від афганського уряду щодо цього поки не надходило.

Источник: dw.com

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