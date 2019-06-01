В Албании произошло мощное землетрясение: есть пострадавшие

В сельских районах Албании к юго-востоку от столицы произошло землетрясение с предварительной магнитудой 5,3.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

В результате землетрясения по меньшей мере два человека получили ранения. Министерство обороны страны сообщило о по крайней мере пять поврежденных домов.

Институт геологии, энергетики, воды и окружающей среды Албании утверждает, что землетрясение произошло в 6.26 по местному времени в субботу и зацепил район Корча в 180 километрах к юго-востоку от Тираны.

Албания является частью сейсмоопасной зоны, где землетрясения регистрируют каждые несколько дней, хотя большинство из них не ощущается

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