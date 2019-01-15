В Альпах снежная лавина накрыла отель для горнолыжников
В немецкой Баварии, которая страдает от сильных снегопадов, лавина накрыла отель на горнолыжном курорте Бальдершванг.
В здании отеля частично выбило окна.
Никто не пострадал, ведь гостиницы в этом регионе были накануне закрыты для туристов.
В ряде районов Баварии до сих пор не отменено положение стихийного бедствия, а также прекращены занятия в школах.
К работам по расчистке дорог и помощи местным жителям привлекли около 1500 солдат Бундесвера и 230 сотрудников полиции.
В то же время синоптики прогнозируют постепенное окончание снегопадов в Баварии и на территории Австрии.
Ожидается, что к вечеру вторника власти отменят запрет движения по некоторым дорогам, в частности, к австрийскому курортному поселку Лех.
По информации ведомства по туризму, в Лехе сейчас находятся пять тысяч гостей, которые не могут выехать из-за непогоды.
По состоянию на 14 января в Австрии были заблокированы 180 дорог. Через заблокированы в результате снегопадов на дороге только в австрийской земле Зальцбург более 41 тысячи человек оказались отрезанными от внешнего мира.