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В Альпах снежная лавина накрыла отель для горнолыжников

В Альпах снежная лавина накрыла отель для горнолыжников

В немецкой Баварии, которая страдает от сильных снегопадов, лавина накрыла отель на горнолыжном курорте Бальдершванг.

В здании отеля частично выбило окна. 

Никто не пострадал, ведь гостиницы в этом регионе были накануне закрыты для туристов.

В ряде районов Баварии до сих пор не отменено положение стихийного бедствия, а также прекращены занятия в школах.

К работам по расчистке дорог и помощи местным жителям привлекли около 1500 солдат Бундесвера и 230 сотрудников полиции.

В то же время синоптики прогнозируют постепенное окончание снегопадов в Баварии и на территории Австрии.

Ожидается, что к вечеру вторника власти отменят запрет движения по некоторым дорогам, в частности, к австрийскому курортному поселку Лех.

По информации ведомства по туризму, в Лехе сейчас находятся пять тысяч гостей, которые не могут выехать из-за непогоды.

По состоянию на 14 января в Австрии были заблокированы 180 дорог. Через заблокированы в результате снегопадов на дороге только в австрийской земле Зальцбург более 41 тысячи человек оказались отрезанными от внешнего мира.

Агентство Телевидения Новости

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