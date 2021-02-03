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В американской школе возник скандал из-за задания с выбором наказания для раба

В американской школе возник скандал из-за задания с выбором наказания для раба

В американской школе города Сан-Прери, что в Висконсине, разразился скандал из-за задания по истории. Ученикам предлагали выбрать наказание для раба в Месопотамии.

Об этом сообщает телеканал NBC15.

Дирекция школы Патрика Марша столкнулась с негативной реакцией родителей.

Так, Дазарреа Эрвинс, мама шестиклассника, опубликовала в Facebook задание, которое дали ее сыну. Речь шла о Месопотамии и Кодексе Хаммурапи, в котором указаны наказания для рабов.

В одном из заданий говорилось: “Перед вами стоит раб. Этот раб проявил неуважение к своему господину, сказав ему: “Ты не мой господин”. Как ты накажешь этого раба?”

 

Дазарреа Эрвинс сказала, что была просто шокирована и не могла поверить в то, что читала.

Эрвинс пожаловалась учителю и директору. Позже в тот же день директор Ребекка Зан и заместитель директора Эми Шернекер принесли извинения родителям и детям за это задание.

“Мы сожалеем, что это задание не было расово толерантным и не соответствовало политике нашего округа и видению справедливости. Мы знаем, что это причинило вред нашим студентам и их семьям. У нас не было таких намерений, и мы глубоко сожалеем об этом. В будущем мы обязательно будем учитывать этот опыт”, – заявили в дирекции школы.

Также руководство школы приняло решение отправить учителей (кого именно, не называется) в административный отпуск на время расследования. Эти учителя также извинились перед учениками и их семьями.

Источник: bykvu.com/

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Темы: школа

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