Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:54
Просмотров: 146

В "Антонові" розповіли, скільки літаків знищено в Гостомелі

В Антонові розповіли, скільки літаків знищено в Гостомелі

Державне підприємство "Антонов" повідомило, що внаслідок бойових дій у Гостомелі знищено 3 літаки та пошкоджено 5 літаків.

Про це повідомляє пресслужба "Антонова".

"ЗСУ звільнили від російських окупантів Гостомель, в якому знаходиться аеропорт "Київ-Антонов-2", де проводяться випробувальні польоти та який є місцем базування літаків "Авіаліній Антонова".

Знищено літаки Ан-26, Ан-74 та Ан-225, диспетчерську вежу та адмінбудівлю. Пошкоджено літаки Ан-12, Ан-22, Ан-28, Ан-132D та Ан-124-100-150, ангари", – йдеться у повідомленні.

На держпідприємстві додали, що попереду багато роботи з відбудови та відновлення інфраструктури аеропорту та флоту.

Источник: epravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Эпоха бесхребетной геополитики
Сегодня 10:11    26
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.04
Сегодня 10:00    53
Українці зможуть безкоштовно розмитнити авто з Європи. Як це буде працювати?
Сегодня 09:58    66
Обложки мировых СМИ сегодня (ФОТО)
Сегодня 09:45    101
Інформація від Держслужби із надзвичайних ситуацій у Харківській області. 4 квітня, 08:00
Сегодня 09:19    141
Вір тому, хто обіцяє тебе вбити
Сегодня 09:06    158
На Черниговщине захватчики держали в подвале более 150 заложников
Сегодня 08:41    137
Дуда о снимках из Бучи: Это отрицает идею компромисса — Украине нужно оружие
Сегодня 08:30    155
Новости из США. Воскресенье, 3 апреля 2022
Сегодня 08:04    204
«Россия провалилась по всем фронтам», – Блинкин
Сегодня 07:50    236
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 