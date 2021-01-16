Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:59
Просмотров: 64

В Аргентине прибывших на секс-вечеринку полицейских приняли за стриптизеров

В Аргентине прибывших на секс-вечеринку полицейских приняли за стриптизеров

Недалеко от города Мар-дель-Плата свингеры устроили подпольную вечеринку во время карантина, и кто-то из недоброжелателей донес об этом в полицию. Когда копы приехали на виллу, их добродушно впустили, так как приняли за стриптизеров. Об этом пишет Buenos Aires Times.

Внутри полицейские увидели два десятка человек от 35 до 55 лет. В доме играла музыка, были накрыты столы, а на полу лежали матрасы. Одна из женщин подошла к копу и прошептала: «Ты меня возбуждаешь».

«Это было комично и абсурдно одновременно», — сказали правоохранители журналистам после рейда. По их словам, один из мужчин искренне огорчился из-за того, что полицейские оказались настоящими, ведь он их принял за «десерт».

Вечеринку пришлось остановить. Всем ее участникам и владельцу дома грозят штрафы за нарушение карантина. Задержанные не оказывали сопротивления, были вежливыми и даже шутили.

Источник: breakingmad.me

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

В Украине произошел рекордный рост киберпреступности
Сегодня 09:35    19
Як отримати необхідні для заповнення декларації дані онлайн під час карантину?
15.01.2021 07:55    128
В 2020-м количество ДТП возросло почти на 8 тысяч по сравнению с предыдущим годом
14.01.2021 10:12    164
Максим Степанов: Посилені карантинні обмеження в Україні діятимуть незмінно до 24 січня
14.01.2021 09:06    135
Суд пояснив, які дії громадян вважаються опором поліції
14.01.2021 08:47    249
Ігор Петрашко: Роботодавці отримали близько 650 млн грн одноразової допомоги на період 2-тижневого карантину
13.01.2021 10:19    145
Харківська міська рада уточнила, кому видаватимуть маски в трамваях
13.01.2021 07:09    500
На тлі локдауну: Мінекономіки прогнозує падіння ВВП у першому кварталі на 3%
12.01.2021 09:34    128
В Харькове нашли конфеты с наркотиками
12.01.2021 08:42    685
В МОЗ дали рекомендации, как быстро приспособиться к удаленной работе из дома
12.01.2021 07:12    161
Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 