В АРМА зникли документи щодо арештованого майна: стартувало внутрішнє розслідування

В АРМА не виключають, що це внутрішня диверсія з метою створення перешкод у їхній діяльності та дискредитації перед органами контролю та аудиту

Співробітники Агенства з розшуку та менеджменту активів заявили, що у відомстві зникли десятки розпорядчих документів щодо арештованого майна. Про таке повідомили у пресслужбі АРМА.

"28 жовтня стало відомо, що кілька десятків розпорядчих документів (наказів та інших документів) АРМА не знаходяться за місцем їх зберігання в АРМА. Ці документи стосуються управління арештованим майном", – йдеться у тексті повідомлення.

Слід зазначити, що за вказаними фактами 29 жовтня було розпочато дисциплінарні провадження із відстороненням від виконання службових обов'язків деяких працівників АРМА; стартувало службове розслідування.

За результатами дисциплінарних проваджень та службового розслідування в Агентстві складуть відповідні висновки. У разі підтвердження втрати документів ці висновки буде надано до правоохоронних органів для прийняття рішень у межах їхньої компетенції, заявили у відомстві.

Водночас в АРМА не виключають, що це внутрішня диверсія з метою створення перешкод у їхній діяльності та дискредитації перед органами контролю та аудиту.

Источник: 5.ua

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