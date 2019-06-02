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В Астрахани должник спрятался от пристава в могиле и притворился мертвым

В Астрахани должник спрятался от пристава в могиле и притворился мертвым

В Астрахани задолжавший по алиментам мужчина спрятался от судебного пристава в могиле и притворился мертвым. Об этом говорится на сайте регионального управления ФССП.

По данным ведомства, мужчина не платил алименты, задолженность превысила 200 тысяч рублей. Он не жил по месту регистрации, не приходил на прием к приставу-исполнителю и поэтому был объявлен в розыск. В ФССП поступила информация, что должник работает могильщиком на одном из городских кладбищ, пристав отправился туда, чтобы найти его.

«Администратор кладбища пояснил, что в настоящий момент работник непосредственно трудится — копает могилу. Должник, увидев издалека судебного пристава, недолго думая лег в разрытую могилу и закрыл глаза. Но, после того как его назвали по имени и отчеству, вернулся к жизни. С неплательщика были взяты объяснения», — сообщает пресс-служба УФССП РФ по Астраханской области.

Сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении неплательщика уголовного дела по статье 157 УК РФ («Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей»).

В октябре 2018 года сообщалось, что двое братьев-должников по алиментам и кредиту стали отшельниками. Они сбежали в лес стали жить в землянке, скрываясь от приставов.

Источник: znak.com

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Темы: россия

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