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В аварии под Чугуевом за рулем Hyundai погиб пограничник

В аварии под Чугуевом за рулем Hyundai погиб пограничник

Одним из четырех погибших в страшном ДТП на автотрассе под Чугуевом оказался сотрудник Госпогранслужбы Украины Сергей Маховой. 

Об этом сообщил в Фейсбук его брат - Максим Журавлев.

«Я никогда не думал, что буду это писать. Никогда не думал, что придёт такое горе в мою жизнь и семью. Напишу тут, поскольку физически не смогу ответить на все звонки и морально мне тяжело сейчас с кем-либо общаться. Понимаю, что очень много людей хотят проститься с моим братом. И мы не имеем права кому-то в этом отказать. Не знаю, буду ли я и наша с Серёжей мама присутствовать на похоронах. Мне хочется, чтоб он оставался живым в нашей памяти навсегда. Не осуждайте. Теперь наша жизнь делится на «до» и «после», и она уже никогда не будет прежней», - написал он в Фейсбук.

Как установили правоохранители, 34-летний Сергей Маховой находился в момент ДТП за рулем автомобиля Hyundai. 

«Я очень тебя люблю мой дорогой брат, ты навсегда останешься в моем сердце», - написал брат погибшего.

Как сообщил Максим Журавлев, прощание с погибшим состоится завтра, 16 января, о времени он обещал сообщить дополнительно.

Агентство Телевидения Новости

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Темы: дтп

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