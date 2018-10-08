В ДТП с автобусом под Харьковом погиб водитель авто

Авария произошла 7 октября около 15.30 в районе посёлка Высокий, сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области. На трассе столкнулись автомобиль «ВАЗ» и рейсовый автобус «Mercedes», который ехал по маршруту «Кривой Рог-Харьков».

По предварительным данным, 45-летний водитель легкового авто не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом. Он погиб на месте.

Также пострадала одна из пассажирок автобуса, сообщается в оперативной сводке на сайте Харьковской обладминистрации. 18-летнюю девушку отвезли в больницу с черепно-мозговой травмой.

Следователи решают, вносить ли информацию о ДТП в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

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