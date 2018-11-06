В Австралии акула напала на туриста: мужчина погиб

В Австралии возле островов Уитсандей акула напала на 33-летнего туриста.

Как сообщает ВВС, погибший был австралийцем, который приехал на отдых.

Акула укусила его во время купания.

Мужчина скончался от сильной кровопотери и многочисленных травм.

Как отмечается, нападение произошло в сумерках, а в это время акулы становятся более активными.

За последнее время это уже третий инцидент с нападением акул.

В сентябре жертвами хищных рыб стали 46-летняя женщина и 12-летняя девочка. Их удалось спасти, но ребенку ампутировали ногу.

После сентябрьского нападения береговая охрана провела отлов крупных акул.

Пляжи Уитсандей были снова открыты для отдыха и купания.

Агентство Телевидения Новости