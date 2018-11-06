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В Австралии акула напала на туриста: мужчина погиб
В Австралии возле островов Уитсандей акула напала на 33-летнего туриста.
Как сообщает ВВС, погибший был австралийцем, который приехал на отдых.
Акула укусила его во время купания.
Мужчина скончался от сильной кровопотери и многочисленных травм.
Как отмечается, нападение произошло в сумерках, а в это время акулы становятся более активными.
За последнее время это уже третий инцидент с нападением акул.
В сентябре жертвами хищных рыб стали 46-летняя женщина и 12-летняя девочка. Их удалось спасти, но ребенку ампутировали ногу.
После сентябрьского нападения береговая охрана провела отлов крупных акул.
Пляжи Уитсандей были снова открыты для отдыха и купания.
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