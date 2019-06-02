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В автокатастрофе погиб футболист сборной Испании

В автокатастрофе погиб футболист сборной Испании

В автокатастрофе погиб бывший футболист сборной Испании Хосе Антонио Рейес

Об этом сообщаю испанский футбольный клуб "Севилья" в twitter.

В автокатастрофе погиб футболист сборной Испании

Детали трагедии пока не сообщаются. Игроку было 35 лет.

Рейес является воспитанником "Севильи". За первую команду дебютировал в сезоне-1999/2000. В январе 2004 года перешел в английский "Арсенал" за 20 млн евро. Сезон-2006/07 на правах аренды провел в "Реале". В 2007 году перешел в "Атлетико" за 12 млн евро.

Впоследствии нападающий также поиграл за португальскую "Бенфику", "Эспаньол", "Кордову" и китайский "Синьцзян Тяньшань Леопард".

В "Эстремадуру" Рейес перешел на правах свободного агента в январе этого года. На клубном уровне выиграл 11 трофеев, включая пять побед в Лиге Европы с "Севильей" и "Атлетико".

В составе сборной Испании футболист сыграл 22 матча и забил 4 мяча.

Источник:

Новости портала «Весь Харьков»

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