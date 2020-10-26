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В Азовском море взорвался нефтяной танкер РФ: подробности ЧП

В Азовском море взорвался нефтяной танкер РФ: подробности ЧП

В субботу вечером, в Азовском море на российском нефтяном танкере «Генерал Ази Асланов», следовавшем в Ростов-на-Дону, произошел взрыв, сообщают в соцсетях.

В 19:02 поступило сообщение о пожаре на нефтяном танкере «Генерал Ази Асланов» в акватории Азовского моря. На борту было 13 человек экипажа.

«Десять человек эвакуированы на буксир «Сириус», проводятся поисковые работы трех человек, а также обследование судна. Открытого горения на судне нет», — сообщили в Росморречфлоте.

Танкер получил серьёзные повреждения, но находится на плаву. Пробоина выше ватерлинии, и вода на борт не поступает. Также утверждается, что в результате взрыва на танкере не произошло разлива нефти в море.

Источник: sprotyv.info

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