В Балаклії окупанти затримали заступника міського голови та, ймовірно, й мера

Сьогодні в Балаклії росіяни затримали заступника міського голови Сергія Полторака та начальника відділу цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Олега Блудова. Є інформація, що затриманий і міський голова Іван Столбовий, з ним та його родиною вже другу добу немає зв’язку. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

На жаль, досі перебуває у полоні окупантів голова Циркунівської громади Микола Сікаленко.

«Росіяни намагаються такими ганебними діями чинити тиск на українське населення. Але жителі громад давно показали, що Харківщина – це Україна!

Із Офісом Президента та Віце-прем’єр-міністром Іриною Верещук співпрацюємо щодо звільнення полонених», йдеться у повідомленні.

Агентство Телевидения Новости