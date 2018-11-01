В Балаклее из-за пожара эвакуировали жильцов многоэтажки

Пожар на переулке Серпуховском в Балаклее произошёл 31 октября около 18.30, сообщают в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Харьковской области. В квартире на первом этаже жилой девятиэтажки горели домашние вещи и мебель.

Пожарные вывели на свежий воздух трёх жильцов соседних квартир — женщин 82, 75 и 73 лет, которые не могли выйти самостоятельно. Одну из них отвезли в местную больницу. По словам врачей, у неё острая реакция на стресс.

Из-за дыма с верхних этажей эвакуировали ещё 29 человек.

Пожар полностью потушили примерно за час. Эксперты выясняют, из-за чего он начался, и подсчитывают сумму ущерба.

МедиаПорт: Новости Харькова и Украины