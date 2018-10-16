В Балаклейском районе из-за неосторожности мужчины загорелся его дом

15 октября в 15:22 спасателям поступило сообщение о пожаре на территории частного домовладения в селе Щуровка Балаклейского района.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, из сообщения стало известно о возгорании в хозяйственных постройках.

Прибывшие из Балаклеи спасатели выяснили, что огонь уже распространился на 2 деревянных сарая, общей площадью 50 кв.м. и перекинулся на крышу и стену деревянного жилого дома.

Конструкции хозяйственных построек уже полностью сгорели.

Поэтому пожарные стали спасать жилой дом, часть крыши которого уже была охвачена огнем на площади 30 кв.м.

Также огнем уже была повреждена деревянная стена на площади 10 кв.м.

Основную часть дома пожарные спасли.

В 16:02 спасатели пожар локализовали и в 17:04 ликвидировали.

Вероятной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

Агентство Телевидения Новости