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В Балаклейском районе - масштабный пожар на свалке

В Балаклейском районе - масштабный пожар на свалке

В Балаклейском районе сегодня днем произошел пожар на свалке.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

9 июля в 11:12 спасателям поступило сообщение о возгорании мусора на полигоне твердых бытовых отходов в селе Курган.

К месту вызова были направлены дежурный караул 23-й Государственной пожарно-спасательной части пгт. Красный Донец, местная пожарная команда с. Андреевка. Также в тушении пожара была задействована 1 автоцистерна ООО «Курганский бройлер» и 2 трактора Т-150 с емкостью для воды по 10 куб.м ООО «Агросет».

В 13:30 возгорание было локализовано на площади 400 кв.м.

Сейчас на месте работают 1 пожарно-спасательный автомобиль и вспомогательная техника для подвоза воды.

Работы по ликвидации возгорания пока продолжаются.

Причина пожара устанавливается.


Агентство Телевидения Новости

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