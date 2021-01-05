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В Балаклейском районе во время пожара в доме погибла женщина

В Балаклейском районе во время пожара в доме погибла женщина

В Балаклейском районе Харьковщины в результате пожара погибла 48-летняя женщина.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

5 января в 5:01 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в селе Протопоповка, где на улице Валуйской, 59 горел частный дом.

На момент прибытия спасателей пламя охватило домашние вещи в одной из комнат жилого дома на площади 16 кв.м.

При обследовании дома в одной из комнат спасатели обнаружили тело женщины 1972 года рождения - хозяйки дома. По предварительной информации, она получила смертельное отравление угарным газом.

Ее муж смог самостоятельно выбраться вовремя из задымленного помещения.

В 5:40 пожар бойцы ГСЧС локализовали, в 06:20 полностью ликвидировали.

По предварительным данным, причиной пожара стала собственная неосторожность погибшей при курении.

Агентство Телевидения Новости

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Темы: пожар

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