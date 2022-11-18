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В балалайне всё по-прежнему: по макушку в...

В балалайне всё по-прежнему: по макушку в...

Сбегал я в перерыв на быструю экскурсию в заповедные места балалайни... Всё по-прежнему: по макушку в пи$деце и гное. Раньше меня это сильно злило, а теперь даже забавляет. Держите вкусное)). Это только за пару последних дней.

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"Протоиерей" Андрей Ткачев:

Нужно взбодрить и милитаризовать сознание обывателя уже сегодня. Не дожидаться пока сосед без ноги вернется или брата в цинке привезут. Общество потребления и непрестанной смены удовольствий только расслабленную сволоту рождает!

"Член Совета ветеранов Военной разведки" Андрей Редкозубов:

Во главе Украины оказались евреи. На это могла бы давить наша контрпропаганда, направленная на солдат противника и население Украины. Это «кощеева игла», сломав которую, мы могли бы продвинуться на пути к Победе.

"Академик Петровской академии наук" Александр Севастьянов:

Разве Гитлер допустил бы засилие еврейского капитала?! Разве при Гитлере могло бы произойти нашествие на Европу цветных мигрантов?! При Гитлере в Европе был бы поставлен заслон мультирасовой американской масс-культуре!

"Верховный муфтий РФ" Таджуддин назвал Россию подлинным Халифатом.

"Глава Антисионистского комитета Перми" Роман Юшков:

Старая истина, известная еще из Протоколов сионских мудрецов: абсолютное большинство людей понимает гораздо лучше язык кнута, а в ответ на пряники отхватывает тебе руку до локтя. Когда мы это выучим?!

"Протоиерей" Александр Авдюгин:

А ведь старец Зосима нас предупреждал! Колотня с Киева вся начинается — матери городов русских, с колыбели. И оттуда покатится эта колотня по всей земле Русской, кругом будет беснование. Не будешь священником, если в тюрьме не побудешь!

"Председатель духовного управления мусульман Оренбургской области" Альфит Шарипов:

Антихрист, Даджжаль идёт по Европе. Разложение нравственности - родитель 1 и 2. Нормальным становится брак мужчины с мужчиной, женщины с женщиной, они пошли дальше, когда детей начали усыновлять.

"Писатель" Александр Проханов:

Нервный, панический, истероидный слой российской элиты переселился в Израиль, превратился в гарпий, сидящих на еврейской ветке, поливающих смрадом русскую власть, русскую культуру, русский народ

"Депутат Госдумы" Евгений Федоров:

Сложилось условие для применения стратегического ядерного оружия в отношении территории Соединенных Штатов Америки, которые захватили областной центр Российской Федерации, используя в том числе своих подчиненных, коллаборантов и полицаев.

"Священник и актер" Иоанн Охлобыстин:

Оппоненты нас описали так. Путин – царь. Вокруг царя секта из отпетых мошенников и душегубов. Народ страдает тягой к воровству и насилию. Но так и есть, обаятельная формула. Пьянящая сердце гармония хаоса. Русь Заветная!

"Правозащитник, антифашист, консул ДНР в Финляндии Йохан Бекман":

Во всем виноват Обама.

"Военный эксперт, бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН" Игорь Никулин:

Американцы создали этнически избирательное оружие. Например, штамм "Дельта Омикрон" больше бьет по монголоидной расе, а тиф - славянские нации

Зібрав до купи це г... https://www.facebook.com/annopolsky

Новости портала «Весь Харьков»

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