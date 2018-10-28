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В Бангкоке таксист пожаловался на пассажира, не оплатившего проезд в загоревшейся машине

В Бангкоке таксист пожаловался на пассажира, не оплатившего проезд в загоревшейся машине

Водитель такси пожаловался в полицию на пассажира, убежавшего из воспламенившейся машины, на то, что тот «даже не сделал попытки заплатить за поездку».

В ночь со вторника на среду, недалеко от центрального торгового центра в Бангкоке, во время движения по улице, загорелось такси. 50-летний водитель рассказал, что во время движения по мосту увидел огненное пламя, взымающееся из-под капота. Сильно ускорившись, ему удалось переехать мост и остановить машину в переулке. Он и пассажир, ехавший в машине, чудом успели выскочить, перед тем, как пламя охватило весь салон.

Прибывшим на место пожарным удалось потушить огонь за 15 минут. Однако автомобиль успел полностью сгореть.

После тушения водитель пытался найти спасшегося пассажира, чтобы потребовать плату за проезд, и не найдя, написал заявление в полицию. Впрочем полицейские заявление не приняли.

Причина возгорания пока устанавливается. Тайские пожарные подозревают, что причина пожара — сжиженный углеводородный газ, который использовался в качестве топлива в автомобиле.

В Красноярском крае пассажир такси, решивший не платить 250 рублей за проезд, отвлёк водителя, устроив пожар в доме соседей.

Итсочник: breakingmad.me

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Темы: пожар

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